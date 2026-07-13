Grazie a un finanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati aumentati i servizi di assistenza per pazienti oncologici e le loro famiglie. Con questo contributo, sono stati potenziati i supporti dedicati a chi si confronta con la malattia, andando oltre le terapie e gli interventi clinici. Le nuove risorse mirano a fornire aiuto anche per affrontare la paura, l’incertezza e le difficoltà emotive legate alla diagnosi.

Q uando si parla di tumore, l’attenzione si concentra subito sulle terapie, sugli interventi chirurgici e sui percorsi clinici. Più raramente si riflette su tutto ciò che la malattia porta con sé: la paura, l’incertezza, il senso di smarrimento, le difficoltà che coinvolgono non solo il paziente ma anche l’intera famiglia. Eppure, affrontare una diagnosi oncologica significa confrontarsi ogni giorno con una sfida che è al tempo stesso fisica ed emotiva. Curare la persona, non solo la malattia: l’impegno di ANT sul territorio. guarda le foto È proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto Il viaggio di ANT tra assistenza e prevenzione, che gode del finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso N. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie al contributo erogato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre più pazienti e famiglie di malati possono avere assistenza

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URGENTE INSS AVISA SOBRE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

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