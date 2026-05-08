Una proposta di riforma mira a riorganizzare i sussidi destinati alle famiglie, introducendo nuovi criteri per coinvolgere i territori locali. La discussione si concentra su come queste modifiche influenzeranno il sistema di supporto e quali saranno le modalità di distribuzione delle risorse. La proposta viene presentata come un tentativo di rinnovare le politiche sociali, con un'attenzione particolare alle esigenze delle famiglie e alla collaborazione con le amministrazioni territoriali.

? Domande chiave Come cambieranno i sussidi per le famiglie con questa nuova riforma? Quali sono i nuovi criteri per coinvolgere i territori locali? Perché la proposta vuole superare il modello dei semplici aiuti economici? Chi gestirà concretamente i nuovi servizi sociali nei piccoli comuni??? In Breve Proposta presentata il 7 maggio presso la Quarta Commissione consiliare regionale. Modello basato su sussidiarietà e territorialità per coinvolgere le realtà locali. Obiettivo superare l'ass .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglie al centro: la proposta di Picerno per nuove politiche sociali

Notizie correlate

Via al progetto ‘L'autonomia cresce insieme’: inclusione e indipendenza nelle nuove politiche socialiUn progetto di vita vera, per far sperimentare a 10 persone con disabilità l'autonomia quotidiana.

La commissione Sanità e politiche sociali della Regione avvia l'esame della proposta di legge sulla salute mentaleANCONA - La commissione Sanità e politiche sociali ha avviato l’esame della proposta di legge concernente la disciplina del servizio di sollievo per...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ambito sociale: al via le azioni di sostegno alla genitorialità, un intervento integrato per famiglie e minori; Tante Famiglie una città - Mese delle Famiglie maggio 2026; Al Centro Diaconale La Noce la Festa delle Famiglie; Avviso Centro servizi Famiglie – hub di innovazione sociale. Fissato al 18 maggio il nuovo termine per la presentazione delle progettualità.

Famiglie al Centro! A Trevignano RomanoIn un pomeriggio organizzato per stare insieme, conoscere e rafforzare i legami delle realtà che rendono vivo il territorio, ha preso vita un’opportunità per invitare le famiglie della comunità e far ... lagone.it

Manovra: Lupi, ‘centrodestra mantiene impegni e mette famiglie al centro’Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il centrodestra mantiene gli impegni e conferma la sua attenzione alle esigenze vere del Paese, a famiglie, lavoratori e imprese. Tre miliardi e mezzo è la quota riservata ... affaritaliani.it

Tra incontri, libri, cinema, sport e attività per famiglie, ecco gli appuntamenti in programma in Valle d’Aosta da venerdì 8 a domenica 10 maggio. #eventi #weekend - facebook.com facebook

Famiglia Italia, Censis: meno figli e matrimoni, cresce l’età delle madri e le famiglie single x.com