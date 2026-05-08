Politiche sociali dalla Regione 12 milioni per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori

La Regione ha stanziato circa 12 milioni di euro destinati a migliorare i servizi di assistenza per gli studenti delle scuole superiori in Sicilia. La cifra è dedicata al supporto dell'autonomia e della comunicazione, specificamente per gli studenti con disabilità fisiche o sensoriali. La misura riguarda le scuole di secondo grado dell’isola e mira a potenziare l’assistenza offerta agli studenti con bisogni specifici.

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