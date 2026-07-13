Un senatore repubblicano di 71 anni è deceduto dopo una breve malattia. La notizia è stata comunicata dal suo ufficio, senza ulteriori dettagli. Graham era noto per le posizioni dure contro Russia e Iran e rappresentava una figura di rilievo tra i conservatori al Congresso. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per i repubblicani e per l’ala più conservatrice del partito.

I conservatori perdono una delle figure più influenti al Congresso americano, e Donald Trump perde uno dei suoi più stretti alleati. Il senatore repubblicano della South Carolina Lindsey Graham è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia», come annuncia il suo ufficio in una nota. Secondo quanto riporta Nbc i servizi di emergenza sono intervenuti presso la sua abitazione a Washington per un «arresto cardiaco», e questa sarebbe la causa del decesso. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1994 e al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di novembre. Negli ultimi anni si è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Graham, ultra-trumpiano falco contro Russia e Iran

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