C’è la mano dell’Iran o della Russia | le teorie del complotto sulla morte del senatore Graham

La morte improvvisa di un senatore vicino a Trump, noto sostenitore di posizioni dure contro Russia e Iran, ha suscitato sospetti e teorie del complotto. Le voci suggeriscono possibili coinvolgimenti di Iran o Russia, anche se non ci sono prove definitive. La notizia ha destabilizzato l’amministrazione repubblicana, già in difficoltà sui dossier riguardanti i rapporti con Mosca e Teheran. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sulle cause del decesso.

La morte improvvisa del senatore Lindsey Graham, tra i più vicini al presidente Donald Trump e sostenitore della linea dura contro la Russia e l’Iran, ha sconvolto l’amministrazione repubblicana che, proprio sui due dossier chiave, stenta a raggiungere sostanziali progressi. Eppure, almeno sull’Ucraina dove ha compiuto la sua ultima visita poche ore prima della sua scomparsa (la decima dall’inizio dell’operazione speciale), l’esponente del Gop era fiducioso che una svolta fosse in vista. “Non sono mai stato così ottimista come oggi sul fatto che abbiamo la formula per porre fine a questa guerra”, aveva dichiarato Graham nel corso di una conferenza stampa a Kiev venerdì, prima di rientrare a Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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