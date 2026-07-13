GoPro non comanda più nel settore che ha inventato

GoPro ha perso la leadership nel settore delle action cam, che ha contribuito a creare. La diffusione di smartphone con capacità di registrazione video in 4K ha ridotto la domanda di dispositivi dedicati. Sempre più utenti preferiscono usare il telefono per catturare immagini e filmati, rendendo meno competitivi i prodotti specializzati come le action cam. La diminuzione delle vendite ha portato a un calo della quota di mercato dell’azienda nel settore.

In un momento in cui chiunque ha a disposizione uno smartphone in grado di fare video di qualità, anche in 4K, l’idea di comprare un dispositivo pensato per fare foto e video e soltanto in alcune situazioni può sembrare fuori moda. Eppure il mercato delle smart camera, dispositivi che integrano in un corpo molto piccolo una fotocamera e un processore in grado di elaborare le immagini, è in crescita. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti portatili, pensati per l’attività fisica. Fino al 2023 questo settore era dominato dall’azienda statunitense GoPro, che ha popolarizzato l’idea di “action camera”, il dispositivo fotografico da attaccare, per esempio, al casco, alla bici o alla tavola da surf per fare riprese con le mani libere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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