Nel 2026 pronte fino a 250mila assunzioni nel settore pubblico | Un milione entro 2032 Chi ha più chance di lavorare

Nel 2026 sono previste fino a 250.000 assunzioni nel settore pubblico, con l’obiettivo di raggiungere un milione di nuovi posti entro il 2032. Il governo ha annunciato un’accelerazione delle procedure di selezione, puntando su un ricambio generazionale. I nuovi dipendenti pubblici saranno in maggioranza giovani, pronti a entrare nel mondo del lavoro.

Il governo accelera sul fronte del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: i nuovi dipendenti statali saranno sempre più giovani. Lo ha annunciato lo stesso ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando al Festival dell'economia di Trento. Per il 2026 gli. 🔗 Leggi su Today.it

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