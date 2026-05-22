È morto all’età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore del movimento mondiale Slow Food e di Terra Madre. Petrini ha creato lo Slow Food, un movimento che promuove la tutela delle tradizioni alimentari e la sostenibilità. La sua attività ha portato alla nascita di iniziative e reti a livello internazionale dedicate alla valorizzazione dei prodotti locali e alla difesa della biodiversità agricola. La sua figura è riconosciuta come una delle più influenti nel settore alimentare a livello globale.

Si è spento all'età di 76 anni Carlo Petrini, visionario fondatore del movimento mondiale Slow Food e di Terra Madre. Ha rivoluzionato il modo in cui il mondo intero percepisce il cibo, considerandolo un vero e proprio atto politico legato a doppio filo con la biodiversità, la giustizia sociale e la tutela delle tradizioni. Chi era Carlo Petrini Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, dove è morto, Carlo Petrini, "Carlin" per tutti, è stato gastronomo, scrittore e giornalista. Di umili origini, i suoi genitori lo avevano all’Istituto tecnico per periti meccanici, ma da subito si rese conto che quella non era la sua strada. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Carlo Petrini e che cos’è lo slow food che ha inventato

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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