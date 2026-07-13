Tom Kim ha vinto il Genesis Scottish Open al The Renaissance Club con un punteggio di 263 colpi, il suo primo successo sul DP World Tour. Francesco Molinari si è classificato 17°, mentre Guido Migliozzi si è fermato alla 59ª posizione.

Il coreano si impone al The Renaissance Club con 263 colpi e conquista il primo successo sul DP World Tour. Francesco Molinari chiude 17°, Guido Migliozzi 59°. Tom Kim ha vinto il Genesis Scottish Open, secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour, organizzato in combinata con il PGA Tour. Il coreano ha chiuso con 263 colpi, 65 66 68 64, per un totale di -17, imponendosi sul percorso del The Renaissance Club, par 70, a North Berwick, in Scozia. Il torneo ha preceduto il quarto e ultimo major della stagione, il 154° The Open, in programma dal 16 al 19 luglio al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Golf, Tom Kim vince il Genesis Scottish Open: Molinari migliore azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tom Kim wins first title in 1,001 days! | Round 4 | Genesis Scottish Open | 2026

Notizie e thread social correlati

Scottish Open 2026, Tom Kim trionfa e vola all’Open in piena formaTom Kim ha vinto lo Scottish Open 2026, segnando la sua prima affermazione in Scozia.

Scottish Open, quintetto in testa dopo la prima giornata. Avanti Molinari e MigliozziNella prima giornata dello Scottish Open, cinque giocatori sono in testa alla classifica con punteggi uguali.

Argomenti più discussi: DP World Tour: Scottish Open a Kim, 17° F. Molinari; Scottish Open 2026, Tom Kim trionfa e vola all’Open in piena forma; Hollick vince il BMW International Open: favola sudafricana a Monaco; Scottish Open, quintetto in testa dopo la prima giornata. Avanti Molinari e Migliozzi.

Golf, Tom Kim vince il Genesis Scottish Open: Molinari migliore azzurroIl coreano si impone al The Renaissance Club con 263 colpi e conquista il primo successo sul DP World Tour. Francesco Molinari chiude 17°, Guido Migliozzi 59°. sportface.it