Tom Kim ha vinto lo Scottish Open 2026, segnando la sua prima affermazione in Scozia. Con un ultimo giro da -6, il golfista coreano ha concluso in prima posizione, superando gli avversari. La vittoria lo qualifica per l’Open, torneo di grande rilievo nel calendario internazionale. Lo Scottish Open rappresenta un appuntamento importante per i giocatori del PGA Tour, che spesso lo considerano un test di preparazione per il major.

Prima vittoria scozzese per il coreano Tom Kim, autore di un ultimo giro da urlo (-6) che lo ha portato direttamente al primo posto della classifica allo Scottish Open, torneo che rappresenta un vero e proprio banco di prova per i golfisti abituati al PGA Tour. Il -17 del classe 2002 stacca l’australiano Min Woo Lee di ben due colpi (-15) e di 4 colpi Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Johnny Keefer e Keita Nakajima fermi a -13. Si ferma a -12, invece, il maggiore indiziato per la vittoria alla vigilia dell’evento. Il nordirlandese Rory McIlroy ha chiuso infatti con una giornata molto positiva (-6) ma non abbastanza per mettere pressione al coreano davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scottish Open 2026, Tom Kim trionfa e vola all’Open in piena forma

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Genesis Scottish Open 2026: History, Robert MacIntyre's Epic Win & The Open Championship Preview

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