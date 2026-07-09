Scottish Open quintetto in testa dopo la prima giornata Avanti Molinari e Migliozzi

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata dello Scottish Open, cinque giocatori sono in testa alla classifica con punteggi uguali. Tra questi, sono in evidenza due italiani, Molinari e Migliozzi, che hanno concluso la giornata in cima alla graduatoria. La competizione, che si disputa come preparazione all’Open Championship, vede una partecipazione di alto livello con numerosi professionisti di rilievo. I golisti hanno completato il primo giro con buoni risultati, mantenendo alta la tensione per le prossime giornate di gara.

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Prima giornata dello Scottish Open, storico torneo che prepara i golfisti all’Open Championship, ormai in rassegna. Il field, stellare proprio per l’importanza stessa dell’evento e per la posizione nel calendario che rende la gara un appuntamento fondamentale quasi per tutti i giocatori, ha gestito molto bene il percorso del The Renaissance Club, con parecchi giocatori che hanno girato sotto par. A prendere la leadership, tuttavia, sono stati ben 5 giocatori, tutti a -5 dopo 18 buche: il sudcoreano Tom Kim, l’austriaco Bernd Wiesberger, l’americano Patrick Cantlay, il nordirlandese Rory McIlroy e il danese Rasmus Hojgaard. Parte subito molto forte, dunque, il primo appuntamento scozzese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Si parla di: DP World Tour: Scottish Open con F. Molinari, Migliozzi e Manassero; PGA Tour: Paratore, Celli e Mazzoli all’ISCO Championship.

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