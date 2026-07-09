scottish open quintetto in testa dopo la prima giornata avanti molinari e migliozzi

Notizia in breve

Nella prima giornata dello Scottish Open, cinque giocatori sono in testa alla classifica con punteggi uguali. Tra questi, sono in evidenza due italiani, Molinari e Migliozzi, che hanno concluso la giornata in cima alla graduatoria. La competizione, che si disputa come preparazione all’Open Championship, vede una partecipazione di alto livello con numerosi professionisti di rilievo. I golisti hanno completato il primo giro con buoni risultati, mantenendo alta la tensione per le prossime giornate di gara.