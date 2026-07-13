Gli OneRepublic approdano al Rock In Roma | una serata di cuore energia e hit indimenticabili sotto il cielo della Capitale

Notizia in breve

Gli OneRepublic salgono sul palco del Rock In Roma, portando una scaletta ricca di hit e un’energia travolgente. La band statunitense ha suonato davanti a un pubblico numeroso, con brani come “Counting Stars” e “Apologize” che hanno coinvolto gli spettatori. La serata si è svolta sotto il cielo della Capitale, con il gruppo che ha eseguito i brani in modo coinvolgente e preciso, creando un’atmosfera di festa e musica dal vivo.