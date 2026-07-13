Gli OneRepublic approdano al Rock In Roma | una serata di cuore energia e hit indimenticabili sotto il cielo della Capitale
Gli OneRepublic salgono sul palco del Rock In Roma, portando una scaletta ricca di hit e un’energia travolgente. La band statunitense ha suonato davanti a un pubblico numeroso, con brani come “Counting Stars” e “Apologize” che hanno coinvolto gli spettatori. La serata si è svolta sotto il cielo della Capitale, con il gruppo che ha eseguito i brani in modo coinvolgente e preciso, creando un’atmosfera di festa e musica dal vivo.
Gli OneRepublic amano l’ Italia, e viceversa. Dopo i live ad Asti e a Bassano del Grappa, il tour From Europe, With Love della band statunitense capitanata da Ryan Tedder è approdato anche al Rock in Roma 2026, e ieri sera migliaia di persone si sono radunate all’ Ippodromo Capannelle per accogliere il gruppo, assente dalla capitale dal 2023, quando su era esibito all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Gli OneRepublic infiammano il Rock in Roma: il saluto di Ryan Tedder (in italiano) al pubblico della capitale. Il concerto è iniziato, come tradizione del festival vuole, alle 21:45, preceduto da un coro catartico sulle note di Don’t Look Back in Anger degli Oasis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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