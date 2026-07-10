onerepublic in concerto a rock in roma 2026

Notizia in breve

I OneRepublic sono stati annunciati come headliner internazionali per la prossima edizione di Rock in Roma 2026. La band salirà sul palco durante il festival, che si svolgerà nella capitale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, segnando il ritorno di un grande nome internazionale alla manifestazione musicale. La data del concerto e ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti.