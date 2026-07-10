OneRepublic in concerto a Rock in Roma 2026
I OneRepublic sono stati annunciati come headliner internazionali per la prossima edizione di Rock in Roma 2026. La band salirà sul palco durante il festival, che si svolgerà nella capitale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, segnando il ritorno di un grande nome internazionale alla manifestazione musicale. La data del concerto e ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti.
Il ritorno internazionale al festival romano. La grande musica dal vivo si prepara ad accendere nuovamente la Capitale. I OneRepublic sono stati ufficialmente annunciati come headliner internazionali della prossima edizione di Rock in Roma. Il tanto atteso concerto si terrà il 12 luglio 2026 presso la consueta e storica location della manifestazione capitolina, aggiungendo un tassello di prestigio al già ricco programma di Ippodromo Capannelle eventi previsti per l’estate. La band americana, considerata a tutti gli effetti una delle realtà più longeve e amate della scena pop rock mondiale, promette uno spettacolo indimenticabile per il pubblico cittadino e per i tanti appassionati in arrivo da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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