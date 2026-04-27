Dal 9 giugno al 18 luglio si svolgerà a Roma la rassegna Rock in Roma 2026, che quest'anno celebra sedici anni di musica dal vivo. L'evento si terrà all’Ippodromo delle Capannelle e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e prevede oltre trecento concerti con un pubblico che ha superato i tre milioni di persone nel corso degli anni.

Dal 9 giugno al 18 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: sedici anni, oltre trecento concerti, più di tre milioni di persone. Se c’è un rito estivo romano che non tramonta, è questo. C’è una cosa che Roma sa fare meglio di chiunque altra: prendere qualcosa di già bello, come una notte d’estate, un cielo che non si decide mai a diventare completamente buio, la sensazione di essere vivi e di non doverlo giustificare, e trasformarla in un’esperienza collettiva che poi, a settembre, si fa fatica a ricordare senza un po’ di nostalgia. Rock in Roma è questo! Non solo un festival e un cartellone di concerti: è un appuntamento puntuale come un rito laico che quest’anno, con la sedicesima edizione, si ripresenta più solido che mai.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rock in Roma 2026: sedici anni di musica live sotto le stelle della Capitale

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