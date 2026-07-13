Gli oggetti di design quotidiano, come i “panettoni” di Enzo Mari e le mollette da bucato, sono elementi che spesso passano inosservati ma rappresentano aspetti della nostra civiltà. Sono presenti nella vita di tutti i giorni, visibili ma talvolta dimenticati, e vengono utilizzati senza riflettere sulla loro origine o sul loro significato. Questi oggetti sono stati realizzati per svolgere funzioni pratiche, ma sono anche simboli di un modo di vivere e di rapportarsi con gli oggetti.

C’è un oggetto che conosci benissimo, anche se probabilmente non ne ricordi il nome. Lo hai visto mille volte, ci hai girato intorno in bici, ci hai quasi inciampato camminando distratto col telefono in mano. È lì, ogni giorno, a presidiare un angolo di strada o il bordo di un marciapiede, silenzioso e inamovibile come un piccolo monumento democratico. È il dissuasore stradale a forma di calotta sferica — quello che a Milano chiamano affettuosamente “panettone” — e se vi dicessimo che è uno degli oggetti di design più significativi del secondo Novecento italiano, probabilmente ridereste. Eppure è così. Il “panettone” di Enzo Mari: quando il design serve la città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gli oggetti invisibili del design quotidiano: perché i “panettoni” di Enzo Mari e le mollette da bucato raccontano la nostra civiltà

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