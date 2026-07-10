Cucina Baschenis arte che mostra l’umano attraverso oggetti e gesti del quotidiano

Da bergamonews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Santa Brigida. Una quotidianità domestica che si fa memoria comunitaria, un immaginario artistico che guarda alle origini e si fa ricordo (vitale) del vissuto. Una memoria che riaffiora da spazi e tempi sospesi, in dialogo con la sua geografia, è quella protagonista di “ Cucina Baschenis. Frammenti di vita quotidiana nella Bergamo del Seicento ”, mostra ospitata fino al 6 settembre (sabato e domenica, 10-12.30, 14.30-18, ingresso libero) all’interno del nuovo Museo Baschenis di Santa Brigida (in via Carale 13). Una mostra curata da Giovanni Berera della Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo e promossa insieme ad Altobrembo, Le Terre dei... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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