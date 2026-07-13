Gli autovelox spenti dalla mezzanotte di domenica perché considerati non conformi alle normative saranno sostituiti dal Comune. La decisione è stata comunicata dall’assessore alle opere pubbliche tramite un post sui social. Nonostante la sostituzione, i controlli di velocità continueranno senza interruzioni.

Autovelox, Palazzo Marino corre ai ripari. Ieri l’assessore alle opere pubbliche Marco Granelli ha fatto sapere con un post sui social che i rilevatori di velocità spenti dalla mezzanotte di domenica perché ritenuti non più idonei da un decreto del Ministero dei Trasporti verranno sostituiti. Come scritto ieri su queste pagine, al Giorno risulta che siano dieci gli apparecchi messi fuorilegge dal provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, mentre altri sette stanno continuando a scattare foto in tempo reale alle auto che superano i limiti di velocità lungo alcune arterie cittadine. Granelli ha tenuto a sottolineare di aver accolto con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli autovelox non a norma. Ora il Comune li sostituirà: "Ma i controlli continuano"

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