Gli autovelox sorvegliano le Statali | il calendario dei controlli

Gli autovelox continuano a essere operativi sulle strade statali della Lombardia, con controlli regolari effettuati dalla Polizia stradale. Il calendario delle attività prevede monitoraggi in diverse fasce orarie e zone, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le apparecchiature sono posizionate in punti strategici e vengono utilizzate per rilevare eventuali infrazioni lungo le principali arterie stradali della regione.

Non si fermano i controlli della Polizia stradale sulle Statali della Lombardia con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti un.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Sulle Statali sono accesi gli autovelox: il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 23 marzo 2026 e... Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026... Contenuti di approfondimento Mette un falso autovelox sulla statale a Rovegno, imprenditore edile scoperto dai carabinieriVoleva che auto e moto rallentassero vicino ai suoi cantieri. Resta da capire come si sia procurato il totem-dissuasore ... ilsecoloxix.it Multe autovelox Galatina statale 101: il Comune nega i rimborsi, ecco perchéCentralini in tilt a Galatina con decine di automobilisti – i malcapitati della Statale 101 sanzionati per aver superato il limite di 90 km/h – intenti a tempestare gli uffici comunali con una ... quotidianodipuglia.it