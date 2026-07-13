Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano sul litorale romano | shopping glamour a Santa Marinella e Ostia
Sabato 18, le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi® si spostano sul litorale romano, a Santa Marinella e Ostia. Le bancarelle, note per prodotti di qualità e abbigliamento glamour, si dispongono lungo le vie principali delle due località marine. Il mercato, molto frequentato, propone articoli di moda, accessori e oggetti vari. La presenza delle bancarelle è prevista fino a domenica 19, attirando residenti e turisti in cerca di shopping estivo.
A grande richiesta, le storiche e amatissime bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a colorare l’estate romana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’originale ed unico Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® farà tappa a Santa Marinella e Ostia per un weekend all’insegna dello shopping esclusivo, del glamour e della convenienza. L’intero litorale romano si prepara così a vivere un’esperienza unica, trasformandosi in una vera e propria “boutique a cielo aperto”. I visitatori troveranno un autentico spettacolo itinerante fatto di banchi selezionati, eccellenze 100% Made in Italy e il meglio dell’artigianato contemporaneo, capace di far rivivere le magiche e storiche atmosfere della Versilia. 🔗 Leggi su Funweek.it
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L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a GIAVENO domenica 12 luglio x.com
r/Fantasy Recensione di Martedì - Recensisci qui ciò che hai apprezzato! - 07 Luglio 2026 reddit
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