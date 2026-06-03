Metti una domenica di shopping | gli ambulanti di Forte dei Marmi a Casalecchio di Reno
A Casalecchio di Reno si è tenuto per la prima volta lo show degli Ambulanti di Forte dei Marmi®, con le bancarelle del mercato di qualità noto in Italia. L’evento ha portato le storiche bancarelle in una località diversa da Forte dei Marmi, attirando un pubblico interessato. Si tratta di un’occasione unica, distinta dalle imitazioni che circolano sul mercato. La manifestazione si è svolta durante una giornata di shopping domenicale.
Per la prima volta, a grande richiesta, arriva a Casalecchio di Reno lo show de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia: quelle vere! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni che lo possono aver. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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