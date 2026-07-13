Gironi un cambio in vista Irrompe la ’bomba’ Suzzara

Da sport.quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si attende ancora l’ufficialità dei gironi del campionato, ma si preannuncia una Promozione molto equilibrata, con almeno 78 squadre che potrebbero competere per i playoff e un solo posto in Eccellenza. La composizione dei raggruppamenti sembra favorire un torneo più competitivo rispetto alle stagioni precedenti. La novità principale riguarda un possibile cambio nei gironi, che potrebbe influenzare l’andamento della competizione. La pubblicazione ufficiale dei gruppi è prevista a breve.

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Per avere i gironi ufficiali del Crer ci sarà ancora da attendere, ma sulla carta quella che sta per nascere sarà una Promozione ’B’ fra le più livellate verso l’alto delle ultime stagioni, con almeno 78 squadre che sulla carta sembrano poter lottare per i playoff e per l’unico posto al sole in Eccellenza. Chi saluta. Al momento la grande incognita per il plotone di 10 squadre della nostra provincia al via è capire chi sarà costretto a emigrare verso est nel girone ’C’, evento che dopo gli ultimi ripescaggi sembra inevitabile. L’uscita di scena di Atletico Castenaso (già ufficializzata dal Crer) e la scomparsa ormai certa del Corticella (che nel 2023 vinceva i playoff di D sbancando il ’Cabassi’ di Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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