Gironi un cambio in vista Irrompe la ’bomba’ Suzzara

Per avere i gironi ufficiali del Crer ci sarà ancora da attendere, ma sulla carta quella che sta per nascere sarà una Promozione ’B’ fra le più livellate verso l’alto delle ultime stagioni, con almeno 78 squadre che sulla carta sembrano poter lottare per i playoff e per l’unico posto al sole in Eccellenza. Chi saluta. Al momento la grande incognita per il plotone di 10 squadre della nostra provincia al via è capire chi sarà costretto a emigrare verso est nel girone ’C’, evento che dopo gli ultimi ripescaggi sembra inevitabile. L’uscita di scena di Atletico Castenaso (già ufficializzata dal Crer) e la scomparsa ormai certa del Corticella (che nel 2023 vinceva i playoff di D sbancando il ’Cabassi’ di Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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