Suzzara arte e natura | laboratorio di stampa botanica a Suzzara

A Suzzara si svolge un laboratorio dedicato alla stampa botanica, dove i partecipanti imparano a trasformare foglie e fiori in opere d’arte utilizzando tecniche di stampa manuale. Durante l’attività, vengono guidati da un esperto che accompagna i partecipanti nel processo di sperimentazione tra botanica e arti visive, offrendo strumenti pratici per creare immagini artistiche partendo dalla natura. L’evento unisce arte e ambiente in un’esperienza creativa aperta a tutti.

? Cosa scoprirai Come si trasformano foglie e fiori in opere d'arte con un martelletto?. Chi guiderà i partecipanti in questo percorso tra botanica e pittura?. Dove si svolgerà esattamente l'incontro tra natura e creatività a Suzzara?. Perché i posti per questo laboratorio sono limitati a soli quindici?.? In Breve Rachele Cattafesta guiderà il laboratorio tramite tecniche con martelletto e colori acrilici.. Partecipazione aperta a principianti e bambini con costo di 25 euro a persona.. Posti limitati a 15 partecipanti per garantire qualità e contatto con la natura.. Prenotazioni tramite numero 0376535524, WhatsApp 3389855756 o email amministrazione@greenflowerstore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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