Mai vista lì Garlasco la bomba sulla madre di Andrea Sempio

L’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, prosegue con nuovi e vecchi elementi. Le indagini si concentrano su diverse piste, alcune già esplorate in passato e ora riaperture, mentre i detective cercano di raccogliere dettagli sempre più precisi. In particolare, si sono focalizzati su alcune testimonianze e prove che potrebbero chiarire i movimenti e le circostanze al momento del delitto. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo alle responsabilità.

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