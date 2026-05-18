Mai vista lì Garlasco la bomba sulla madre di Andrea Sempio
L’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, prosegue con nuovi e vecchi elementi. Le indagini si concentrano su diverse piste, alcune già esplorate in passato e ora riaperture, mentre i detective cercano di raccogliere dettagli sempre più precisi. In particolare, si sono focalizzati su alcune testimonianze e prove che potrebbero chiarire i movimenti e le circostanze al momento del delitto. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo alle responsabilità.
L’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a muoversi tra vecchie piste che tornano d’attualità e nuovi dettagli che gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione millimetrica. A distanza di anni, il fascicolo che coinvolge indirettamente anche il nome di Andrea Sempio si arricchisce di elementi che toccano relazioni personali, tabulati telefonici e la controversa questione di uno scontrino usato come possibile alibi. Un mosaico ancora lontano dall’essere definito, mentre i carabinieri di Milano tornano a interrogare protagonisti già ascoltati in passato. Inchiesta Garlasco e la nuova audizione su Antonio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi
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Dritto e rovescio. . Faccio l'avvocato da 50 anni, ma una roba del genere non l'ho mai vista! Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, a #drittoerovescio #Garlasco - Facebook facebook
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