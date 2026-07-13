La prima parte del Giro d’Italia Ride Green si è conclusa, segnando il successo dell’edizione 2026. La corsa ciclistica, dedicata alla sensibilizzazione sull’ecologia, ha attraversato varie tappe, coinvolgendo numerosi partecipanti. I dati ufficiali indicano un incremento di partecipanti rispetto all’anno precedente, con un’ampia copertura mediatica e un forte riscontro sui social media. La manifestazione si è svolta rispettando le iniziative di sostenibilità previste, senza incidenti rilevati.

Si è conclusa la prima parte dell'edizione 2026 del Giro d'Italia Ride Green, la corsa ciclistica annuale che ha come obiettivo quello di sensibilizzare un tema molto importante come quello dell'ecologia. Da dodici anni ridurre l'impatto ambientale e promuovere uno stile di vita sano sono le missioni dell'organizzazione di questa corsa, che prevede riconoscimenti per le località coinvolte nella corsa rosa che si sono maggiormente distinte nella raccolta differenziata. In questa edizione 2026, sono stati raccolti in tutto 59.969,50 chilogrammi di rifiuti con un tasso del 92% di destinazione al riciclo. A... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia Ride Green, la corsa sostenibile è un successo: i dati dell'edizione 2026

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Che Giro è stato: i top e i flop dell’edizione 109 della corsa rosaIl Giro d’Italia 2026 si è concluso con la vittoria del favorito, la cui superiorità è apparsa evidente durante tutta la corsa.

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