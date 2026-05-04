Quando inizia il Giro d’Italia 2026 la guida generale | tappe date e curiosità dell' edizione 109

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dal 8 al 31 maggio, iniziando da Nesebar in Bulgaria e concludendosi a Roma. La corsa attraverserà diverse tappe, con percorsi che coinvolgono varie regioni e paesi. È la 109ª edizione di questa competizione ciclistica, che si svolge dopo la conclusione delle Classiche di primavera. La fase finale sarà a Roma, dopo circa tre settimane di gara.

Roma, 4 maggio 2026 - Archiviata la stagione delle Classiche di primavera, parte quella dei Grandi Giri, inaugurata dal Giro d'Italia 2026, in programma dall' 8 al 31 maggio, con partenza da Nesebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma dopo 3.468 km, spalmati in 21 tappe, nei quali non mancherà lo spettacolo per ogni palato. La guida generale del Giro d'Italia 2026. La caccia all'erede di Simon Yates, che intanto ha appeso la bici al chiodo, scatterà dunque dalla Bulgaria, per la seconda Grande Partenza dall'estero consecutiva dopo quella dall' Albania di un anno fa. In generale, l' edizione numero 109 della Corsa Rosa proporrà 9 tappe per velocisti, 6 tappe di media montagna, 5 tappe di alta montagna e 1 cronometro, gli impegnativi 42 km da Viareggio a Massa che formeranno la Tappa Bartali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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