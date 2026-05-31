Il Giro d’Italia 2026 si è concluso con la vittoria del favorito, la cui superiorità è apparsa evidente durante tutta la corsa. Tuttavia, l’edizione ha deluso le aspettative di molti spettatori, che si aspettavano gare più combattute e sorprese. La corsa ha visto alcuni momenti di difficoltà per i favoriti e alcune tappe meno emozionanti rispetto alle edizioni precedenti. La gara si è conclusa con un risultato prevedibile, senza grandi colpi di scena.

Il Giro d’Italia 2026 ha espresso tutti i verdetti del caso. Ha vinto il favorito d’obbligo, la cui superiorità nei confronti del resto del peloton è sembrata a volte imbarazzante ma la sensazione è che, quest’anno, la corsa rosa abbia un po’ deluso le aspettative del grande pubblico. Forse perché la vittoria non è mai apparsa in dubbio, forse per alcune tappe un po’ troppo caotiche o per la mancanza di un eroe dietro il quale schierarsi ma non sono mancate le sorprese. Vediamo quindi come è andato questo Giro, i ciclisti che hanno fatto meglio del previsto e quelli che, invece, si guarderanno indietro con rimpianto. Vingegaard vince da cannibale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che Giro è stato: i top e i flop dell’edizione 109 della corsa rosa

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