L’artista ha dichiarato di aver superato un periodo di depressione, durante il quale si è dedicato alla cura della madre. Dopo anni di assenza dalle scene, ha annunciato di sentirsi rinato. Ha anche espresso il desiderio di partecipare a Sanremo nel 2027, collaborando con Heather Parisi, con cui ha detto di aver mantenuto contatti e di condividere molte affinità.

Parla l’artista, per anni lontano dalle scene per curare la madre: «Mi piacerebbe andare a Sanremo nel 2027 con Heather Parisi: ci siamo sentiti, siamo molto simili. Quando ero in crisi Sabrina Salerno mi è stata vicina» Il 2027 sarà l’anno del grande ritorno di Giovanni Scialpi all’Ariston? Nel 1986, a Sanremo, presentò un brano bello e assai ricordato, No east no west che, quantunque non si fosse classificato primo, ottenne ampio successo di vendite. Nel mezzo della rovente estate 2026 il cantautore, tra un concerto e l’altro, sta preparando questa possibile sorpresa. Non sarebbe per niente male rivedere l’idolo dei teen-ager degli anni Ottanta su un palco così in vista e siamo certi che il suo look darebbe filo da torcere, in fatto di visibilità, a quello delle new entry. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giovanni Scialpi: «Dopo la depressione sono rinato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elda Alvigini: «Dopo il successo dei Cesaroni sono entrata in depressione perché non sapevo più chi ero. I figli si possono fare anche da soli ma, quando i soldi sono finiti, non potevo più permettermelo»L'attrice nota per il ruolo nelle serie televisive ha recentemente pubblicato un libro in cui parla apertamente delle sue difficoltà personali.

Federica Carta: “Dopo Amici è iniziato il difficile. Ho sofferto di depressione, ne sono uscita con i farmaci”Dopo aver partecipato ad Amici 16, la cantante ha vissuto un periodo di successi che l'ha portata a esibirsi a Sanremo nel 2019.

Argomenti più discussi: UFFICIALE - Virtus Francavilla, c'è il ritorno di Trocini: è lui il nuovo allenatore; Fasano, Ghilardi: Pronto a cedere il 20% delle quote e a rinunciare a ogni credito; Martina, si lavora ai rinnovi: vicini Virgilio e Silvestro, Resouf resta un punto fermo; Martina, avanti con Laterza: confronto con il presidente e conferma del progetto.

Intensa e profonda #Intervista a tutto campo in edicola oggi su @LaVeritaWeb Non perdetela! #Scialpi #shalpy #sanremo #tv #televisione #musica #spettacolo #notizie #news #informazione #press #gossip #show #heatherparisi #sabrinasalerno #tizianoferro x.com

Scialpi presenta il nuovo fidanzato Gianni Segalini: Ha guarito il mio cuore/ Matrimonio in arrivo?Scialpi innamorato di nuovo: dopo il matrimonio finito presenta il compagno Gianni, l’infermiere che gli ha curato le ferite del cuore. Dopo un’amarissima rottura con Roberto Blasi, Giovanni Scialpi ... ilsussidiario.net