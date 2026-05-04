Federica Carta | Dopo Amici è iniziato il difficile Ho sofferto di depressione ne sono uscita con i farmaci
Dopo aver partecipato ad Amici 16, la cantante ha vissuto un periodo di successi che l'ha portata a esibirsi a Sanremo nel 2019. Successivamente, ha affrontato un momento difficile caratterizzato da depressione, che ha portato alla decisione di interrompere alcune abitudini del passato e di affidarsi ai farmaci per superare il disagio. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di crescita personale e professionale.
Federica Carta ha parlato della sua carriera dopo la partecipazione ad Amici 16: prima un periodo di successi, che l'hanno portata a Sanremo 2019, poi la depressione e la scelta di "dare un taglio netto" alla sua vita del passato. ".🔗 Leggi su Fanpage.it
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