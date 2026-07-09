A Firenze, dal 20 al 23 luglio, si svolge la quarta edizione de La Gaberiana, il festival dedicato a Giorgio Gaber. L'evento si tiene nel quartiere dell'Isolotto e vede come primo artista in programma Giorgio Panariello, insieme a diversi ospiti attesi. La manifestazione si concentra sulla celebrazione dell'artista, con spettacoli e incontri nel rispetto della sua memoria.

Firenze, 9 luglio 2026 - A Firenze torna La Gaberiana, il festival dedicato alla memoria e all’eredità artistica di Giorgio Gaber. L'appuntamento con questa quarta edizione è dal 20 al 23 luglio nel quartiere dell'Isolotto. L'anteprima con Giorgio Panariello. Ad anticipare l’inizio della manifestazione sarà una serata speciale nel cuore della città: lunedì 13 luglio alle ore 21.15, sull’Arengario di Piazza della Signoria, Andrea Scanzi dialogherà con Giorgio Panariello in un incontro che inaugurerà idealmente il percorso del Festival 2026. “Giorgio Gaber - dice Andrea Scanzi - è stato uno dei più grandi artisti della seconda metà del Novecento italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, torna La Gaberiana all'Isolotto. Si parte con Giorgio Panariello, tanti ospiti attesi

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