Giorgio Panariello ha parlato della perdita di suo fratello, descrivendo il racconto come un momento di liberazione e sperando di aver aiutato chi ha vissuto una situazione simile. Ha anche commentato il rapporto con colleghi come Pieraccioni e Conti, affermando che nessuno ha competizioni tra loro. Infine, ha menzionato i giovani comici, come Edoardo Ferrario, osservandoli con interesse, pur mantenendo la sua idea di comicità basata su personaggi, ritmo e silenzio.

E poi la nuova generazione di comici, con i nomi che oggi lo incuriosiscono di più: Edoardo Ferrario e altri giovani stand-up comedian che lui osserva con attenzione, pur restando legato a un’idea di comicità costruita su personaggio, ritmo e silenzio. Fino ad arrivare al presente, segnato da una nuova fase professionale: l’approdo a Mediaset e l’idea di un programma che possa diventare anche laboratorio creativo, spazio per nuovi comici e cantanti, in un momento in cui la televisione – dice – ha meno pazienza di un tempo nel far crescere i talenti. Una carriera che si intreccia anche con le amicizie più solide, come quelle con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, legami nati dalla stima reciproca e da una lunga condivisione artistica, dove nessuno “rosica” per il lavoro dell’altro e dove l’umorismo comune resta il collante più forte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Panariello: «Raccontare la morte di mio fratello è stato liberatorio, spero di avere aiutato chi vive la stessa esperienza. Con Pieraccioni e Conti nessuno rosica per il successo dell’altro»

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