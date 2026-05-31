Era uno dei volti di Uomini e Donne e oggi è candidato in politica con Giorgia Meloni | ecco chi è
Uno degli ex protagonisti più discussi del Trono Over ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per intraprendere una nuova esperienza in politica accanto a Giorgia Meloni. Ecco chi è il volto noto di Uomini e Donne che torna a far parlare di sé con una scelta inaspettata. Leggi anche: Erano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, poi il tradimento durato anni e la rottura burrascosa: ecco chi sono Negli ultimi anni il pubblico televisivo ha imparato a conoscere molti protagonisti dei programmi sentimentali di Canale 5, personaggi che spesso, dopo l’ esperienza davanti alle telecamere, scelgono strade completamente diverse rispetto al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Uomini e Donne, Trono Over - Il risentimento di Sabrina nei confronti di Nicola
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Temi più discussi: I Volti della Repubblica; Riapertura Municipio storico di Mirandola: il saluto della Presidente del Consiglio dei Ministri; Meloni martedì all'Altare della Patria e in serata all'evento Volti della Repubblica; Renzi lancia campagna Italia Viva stile Ventennio contro Meloni: Quando c'era lei.
Oggi anche lui le ha dato l’ultimo saluto. Tra le persone presenti ai funerali di Giorgia Sommacal c’era anche il suo fidanzato, uno dei volti più colpiti da una tragedia che nelle ultime settimane ha sconvolto amici, familiari e tantissime persone sui social. Giorg facebook
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