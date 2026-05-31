Uno degli ex protagonisti più discussi del Trono Over ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per intraprendere una nuova esperienza in politica accanto a Giorgia Meloni. Ecco chi è il volto noto di Uomini e Donne che torna a far parlare di sé con una scelta inaspettata. Leggi anche: Erano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, poi il tradimento durato anni e la rottura burrascosa: ecco chi sono Negli ultimi anni il pubblico televisivo ha imparato a conoscere molti protagonisti dei programmi sentimentali di Canale 5, personaggi che spesso, dopo l’ esperienza davanti alle telecamere, scelgono strade completamente diverse rispetto al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Era uno dei volti di Uomini e Donne e oggi è candidato in politica con Giorgia Meloni: ecco chi è

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Uomini e Donne, Trono Over - Il risentimento di Sabrina nei confronti di Nicola

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