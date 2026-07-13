Il ministro ha annunciato che questa settimana si concentrerà sulla presidenza di Consob. Nei giorni scorsi ha riferito di aver lavorato per il presidente dell’autorità europea, dove è in corsa la candidatura italiana. Il vice di quest’ultimo ha precisato che non ci sono ritardi o incertezze nella Commissione, contraddicendo le voci di una fase di stallo.

Nei giorni scorsi il ministro dice di aver lavorato per il presidente dell’Esma, dove c’è la candidatura italiana di Carlo Comporti. E il suo vice Freni: “La narrativa di una Commissione ferma nella vacatio non sta né in cielo né in terra”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Giorgetti: “Questa settimana ci occupiamo della presidenza Consob”

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