Il sottosegretario all’Economia ha annunciato di aver deciso di non partecipare più alla selezione per la presidenza della Consob. La sua scelta è stata comunicata in modo diretto e senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La decisione è stata confermata anche da un rappresentante di spicco del governo. La candidatura era stata precedentemente annunciata e considerata tra le possibili opzioni per il ruolo di vertice dell’ente di vigilanza.

Niente da fare. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Consob. “Faccio un passo indietro ”, ha annunciato il leghista a Repubblica. Freni avrebbe già comunicato la sua decisione alla premier Giorgia Meloni, al titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti e al leader del suo partito Matteo Salvini. “È una decisione sua. Posso dire di essere contento, così almeno continua a lavorare con noi.”, ha dichiarato il ministro Giorgetti rispondendo ai giornalisti alla Camera. L’indicazione di Freni alla presidenza dell’Autorità che vigila sulla Borsa, in sostituzione di Paolo Savona (nominato dal governo Conte-1 nel 2019), era trapelata già nel mese di gennaio scorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sottosegretario leghista Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti: “Decisione sua”

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