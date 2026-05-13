Freni rinuncia alla presidenza Consob Giorgetti | Sono contento Al posto suo? Chiedetelo a Meloni
Il presidente della Consob ha annunciato le sue dimissioni, mentre un ministro si è detto soddisfatto della decisione e ha confermato che continuerà a collaborare con lui nel governo. La notizia è stata commentata anche da altri esponenti politici, senza però chiarire chi potrebbe sostituirlo alla guida dell’autorità di vigilanza. La questione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata sulle future nomine.
“ Sono contentissimo perché Freni continuerà a lavorare con me al ministero dell’Economia”. E chi sarà, dunque il prossimo presidente della Consob? “Ah boh, chiedetelo alla Meloni .” Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti esce dalla Camera di corsa dopo il question time e si ferma con il Fatto per poche battute per commentare la rinuncia di Federico Freni nella corsa a presidente della Consob. Il deputato leghista ha dovuto subire i veti di Forza Italia e per questo ha deciso di ritirarsi. Giorgetti minimizza: “Io sono contentissimo perché Federico resta con me al ministero, dove è fondamentale. Lavora moltissimo e viene sempre a seguire i lavori delle commissioni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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