Freni rinuncia alla presidenza Consob Giorgetti | Sono contento Al posto suo? Chiedetelo a Meloni

Il presidente della Consob ha annunciato le sue dimissioni, mentre un ministro si è detto soddisfatto della decisione e ha confermato che continuerà a collaborare con lui nel governo. La notizia è stata commentata anche da altri esponenti politici, senza però chiarire chi potrebbe sostituirlo alla guida dell’autorità di vigilanza. La questione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata sulle future nomine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui