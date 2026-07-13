Ginnastica Pistoia centro dEuropa | conclusa la Challenge parte l’Eurogym – gli highlights

La città toscana archivia con successo l’European Gym for Life Challenge 2026 e apre ufficialmente le porte alla grande rassegna di Eurogym. Nella giornata dedicata alle premiazioni, i dirigenti sportivi hanno visitato il centro nevralgico della manifestazione. Il presidente della FGI Andrea Facci e il vertice di European Gymnastics Farid Gayibov hanno fatto tappa allo spazio La Cattedrale. L’imponente polo fieristico è stato trasformato in una grande mensa per i numerosi partecipanti, diventando il vero cuore dell’aggregazione. Qui hanno incontrato il direttore esecutivo Simone Monaco, la presidente del comitato organizzatore Alessandra Mazzatosta e il consigliere federale Fabrizio Lupi, insieme al sindaco Giovanni Capecchi e agli ex amministratori Alessandro Sabella e Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Pistoia.

© Sportface.it - Ginnastica, Pistoia centro d”Europa: conclusa la Challenge, parte l’Eurogym – gli highlights

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eurogym 2026, Pistoia apre la biglietteria: la Ginnastica per Tutti porta l’Europa in ToscanaA Pistoia, la biglietteria di Eurogym 2026 è stata inaugurata, segnando l’inizio della vendita dei biglietti per l’evento che si svolgerà dall’8...

World Challenge Cup Koper 2026: convocati gli azzurri della ginnastica artisticaLa nazionale italiana di ginnastica artistica maschile parteciperà alla World Challenge Cup di Koper, in Slovenia, dal 27 maggio al 1° giugno.

Argomenti più discussi: Pistoia è pronta ad accogliere Eurogym 2026, il grande festival europeo della ginnastica; Arriva Eurogym 2026: per dieci giorni Pistoia sarà la capitale europea della ginnastica; Pistoia capitale della ginnastica. I protagonisti oltre le difficoltà: Un’esperienza da ricordare; Pistoia – Eurogym, il Palacarrara si riempie di emozioni - TVL.

Pistoia capitale della ginnastica. I protagonisti oltre le difficoltà: Un’esperienza da ricordareIl nostro giro in salsa internazionale alla scoperta di atlete, allenatori e accompagnatori Dormire nelle scuole, con questo caldo, è dura. Ma resta una grandissima festa di sport. msn.com