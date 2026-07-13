Ginnastica Pistoia centro dEuropa | conclusa la Challenge parte l’Eurogym – gli highlights
La Challenge europea di ginnastica si è conclusa con successo nella città toscana, che ora si prepara ad accogliere Eurogym. Durante le premiazioni, i dirigenti sportivi hanno visitato il cuore della manifestazione, situato nel centro cittadino. La rassegna internazionale, che coinvolge numerose nazioni, si apre ufficialmente con questa visita, segnando l’inizio della prossima fase dell’evento.
La città toscana archivia con successo l’European Gym for Life Challenge 2026 e apre ufficialmente le porte alla grande rassegna di Eurogym. Nella giornata dedicata alle premiazioni, i dirigenti sportivi hanno visitato il centro nevralgico della manifestazione. Il presidente della FGI Andrea Facci e il vertice di European Gymnastics Farid Gayibov hanno fatto tappa allo spazio La Cattedrale. L’imponente polo fieristico è stato trasformato in una grande mensa per i numerosi partecipanti, diventando il vero cuore dell’aggregazione. Qui hanno incontrato il direttore esecutivo Simone Monaco, la presidente del comitato organizzatore Alessandra Mazzatosta e il consigliere federale Fabrizio Lupi, insieme al sindaco Giovanni Capecchi e agli ex amministratori Alessandro Sabella e Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Sportface.it
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