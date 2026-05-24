La nazionale italiana maschile di ginnastica artistica sarà impegnata dal 27 maggio al 1° giugno nella World Challenge Cup di Koper, in Slovenia. Convocati Casali, Berettera, Villa e Speranza, con l’obiettivo di confermare la crescita del movimento azzurro nelle finali di specialità. L’universo della ginnastica artistica maschile si prepara a spostarsi in Slovenia per la World Challenge Cup di Koper, appuntamento inserito nel calendario FIG e in programma dal 27 maggio al 1° giugno 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Challenge Cup Koper 2026: convocati gli azzurri della ginnastica artistica

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Gymnastics World Cups & World Challenge Cups 2026 Season

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