World Challenge Cup Koper 2026 | convocati gli azzurri della ginnastica artistica
La nazionale italiana di ginnastica artistica maschile parteciperà alla World Challenge Cup di Koper, in Slovenia, dal 27 maggio al 1° giugno. Gli atleti italiani sono stati convocati per questa competizione internazionale. La manifestazione si svolgerà nella città slovena, coinvolgendo ginnasti provenienti da diversi paesi. La squadra azzurra si prepara a confrontarsi con altri atleti di alto livello nel corso della competizione.
La nazionale italiana maschile di ginnastica artistica sarà impegnata dal 27 maggio al 1° giugno nella World Challenge Cup di Koper, in Slovenia. Convocati Casali, Berettera, Villa e Speranza, con l’obiettivo di confermare la crescita del movimento azzurro nelle finali di specialità. L’universo della ginnastica artistica maschile si prepara a spostarsi in Slovenia per la World Challenge Cup di Koper, appuntamento inserito nel calendario FIG e in programma dal 27 maggio al 1° giugno 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Gymnastics World Cups & World Challenge Cups 2026 Season
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