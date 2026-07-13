Arrivato a gennaio 2025 con un investimento di 35 milioni di euro, Santiago Gimenez non ha ancora segnato in rossonero. Secondo Pellegatti, non ha dato nulla al Milan e ora è difficile trovargli una nuova squadra. La sua esperienza con il club è stata negativa finora, e le aspettative non sono state soddisfatte.

Fino ad ora, l'esperienza in rossonero di Santiago Gimenez è stata da dimenticare. Arrivato nel gennaio del 2025 con tante aspettative, dopo che il Milan ha sborsato ben 35 milioni di euro per la punta messicana, Santi non ha ripagato la fiducia in lui riposta. Dopo un finale di stagione non perfetto, ma che lo ha visto andare in rete 5 volte in 14 partite a disposizione, il Milan aveva deciso di puntare nuovamente su di lui e dare seguito al proprio investimento. La stagione da poco terminata però è stata da brividi: in 18 partite totali giocate, il Bebote ha messo a segno una sola rete in Coppa Italia e 3 assist. L'occasione per rilanciarsi era il Mondiale di casa, ma anche con la propria nazionale ha deluso: sempre subentrato dalla panchina e nessun gol o assist messo a referto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gimenez, Pellegatti senza filtri: "Non ha dato nulla al Milan e ora è difficile venderlo"

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