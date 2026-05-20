Massimo Mauro, opinionista di Sky Sport, ha commentato la stagione del Milan, sottolineando l'impegno di alcuni calciatori chiave. Ha affermato che Pulisic ha dato tutto quello che aveva durante le partite, mentre Gimenez ha dimostrato di avere il gol nel sangue. Queste osservazioni arrivano in un momento di valutazioni sulle prestazioni della squadra, senza esprimere giudizi personali o opinioni sull'intera annata.

Massimo Mauro, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del momento storico del Milan. L’ex calciatore di Serie A, ad oggi opinionista per 'Sky Sport', ha voluto voluto parlare di diverse tematiche legate al mondo Milan: dagli attaccanti in rosa, fino alla figura di Massimiliano Allegri, passando per l'ipotesi Dusan Vlahovic in estate finendo poi a parlare nuovamente di Milan-Juventus. Questo e molto altro. Alla domanda "Da quale attaccante deve ripartire il Milan l'anno prossimo?", un sondaggio effettuato dalla Gazzetta ha visto prevalere Christian Pulisic con il 38,1% di voti. Massimo Mauro, però, non è d'accordo con il pensiero dei tifosi: “E’ un responso che non mi stupisce, in effetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Mauro sicuro: “Pulisic? Ha dato tutto quello che aveva. Gimenez ha il gol nel sangue”

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