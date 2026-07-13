Gianfelice Facchetti ha espresso perplessità sulla scelta di mantenere Conte come commissario tecnico dell’Italia, sottolineando il suo scetticismo riguardo alla decisione. Ha commentato anche le recenti nomine di Maldini e Leonardo nel settore dirigenziale della Nazionale, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua posizione si distingue rispetto ad altre opinioni nel panorama calcistico, mantenendo un tono critico e diretto.

Gianfelice Facchetti ha parlato così della situazione dell’Italia riguardante il ct e le nomine di Maldini e Leonardo. Intervistato da Internews24, Gianfelice Facchetti ha inquadrato anche il momento attraversato dalla Nazionale italiana, con la fresca nomina di Maldini e Leonardo nei quadri dirigenziali. Queste le sue dichiarazioni. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Parliamo ora di un tema che sta a cuore a tutti, ovvero l’Italia. Con l’annuncio di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e presidente del club Italia spalleggiato da Leonardo, come vedi questa coppia, pensi che siano i nomi giusti e quale CT consiglieresti alla Nazionale? « Maldini è un uomo di campo e mi sembra che ha tutti gli elementi per essere utile alla causa del club azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Gianfelice Facchetti controcorrente per la panchina dell’Italia: «Quando leggo il nome di Conte rimango perplesso per questo motivo»

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