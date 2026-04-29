Gianfelice Facchetti, figlio del celebre capitano nerazzurro, ha pubblicato un post sui social media per rispondere alla domanda “Cosa rischia l’Inter?”. Utilizzando un tono ironico, ha coinvolto il pubblico online, un mezzo molto usato per commentare questioni sportive. La sua riflessione si inserisce nel dibattito tra tifosi, che si sono interrogati sulle possibili conseguenze legali o sportive per la squadra nerazzurra in seguito alle recenti vicende.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter, Mourinho su Chivu: “Studio e intelligenza”. Ma lo Special One preferisce la Roma.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Cosa rischia l’Inter?” Il post di Gianfelice Facchetti

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