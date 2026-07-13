Gianfelice Facchetti | Khalaili? Dispiace ma niente allarmismi i pronostici dell’estate lasciano il tempo che trovano Bastoni va tenuto stretto – ESCLUSIVA
Gianfelice Facchetti ha commentato la situazione di Khalaili, dicendo che non bisogna creare allarmismi e che i pronostici estivi sono poco affidabili. Ha aggiunto che Bastoni deve essere mantenuto in squadra. L’intervista esclusiva si è concentrata anche sul mercato dell’Inter, sulla Nazionale, e su temi legati al futuro del calcio italiano, coinvolgendo anche Chivu.
di Alberto Petrosilli Gianfelice Facchetti in esclusiva a InterNews24: dal mercato dell’Inter alla Nazionale, passando per Bastoni, Chivu e il futuro del calcio italiano. In occasione dell’inizio della stagione 2026-2027, InterNews24 ha intervistato in esclusiva Gianfelice Facchetti, che ha analizzato i principali temi del momento in casa nerazzurra. Dal mancato arrivo di Khalaili alla strategia di mercato impostata da Marotta e Ausilio, passando per il ricambio generazionale, il futuro di Alessandro Bastoni e le prospettive della Nazionale italiana con Paolo Maldini e Leonardo ai vertici del Club Italia. Ecco l’intervista integrale. Il... 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milan, sirene di mercato per Pulisic. Condò avvisa: "Bastato un tempo. Va tenuto stretto"
“Cosa rischia l’Inter?” Il post di Gianfelice FacchettiGianfelice Facchetti, figlio del celebre capitano nerazzurro, ha pubblicato un post sui social media per rispondere alla domanda “Cosa rischia...