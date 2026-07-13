Gianfelice Facchetti | Khalaili? Dispiace ma niente allarmismi i pronostici dell’estate lasciano il tempo che trovano Bastoni va tenuto stretto – ESCLUSIVA

Notizia in breve

Gianfelice Facchetti ha commentato la situazione di Khalaili, dicendo che non bisogna creare allarmismi e che i pronostici estivi sono poco affidabili. Ha aggiunto che Bastoni deve essere mantenuto in squadra. L’intervista esclusiva si è concentrata anche sul mercato dell’Inter, sulla Nazionale, e su temi legati al futuro del calcio italiano, coinvolgendo anche Chivu.