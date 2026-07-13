Un antiquario di 82 anni si appresta a lasciare il lavoro. Ha passato decenni a collezionare e curare quadri, anfore di ceramica, candelabri e poltrone ricamate. Ora, con la pensione, si prepara a consegnare il suo patrimonio a un giovane appassionato. Le mani si stringono, mentre intorno a loro si trovano numerosi oggetti d’epoca, pronti a essere trasmessi. La scena si svolge in un ambiente ricco di tesori e storia.

Ferrara, 13 luglio 2026 – Si stringono la mano, attorno a loro un piccolo grande mondo di capolavori. Quadri, anfore di ceramica, candelabri, poltrone con la stoffa ricamata. Si stringono la mano Gian Mario Giordana, 82 anni, e Alessandro Bagni, 29 anni, il sorriso della gioventù, generazioni che si incontrano. Giordana, una vita da antiquario, nato il 5 dicembre del 1944 a Torino, cadevano le bombe, nei giorni scorsi ha tratto il dato. "Vado in pensione”, ha detto alla moglie, in via Borgo dei Leoni 45, sotto lo sguardo di una Madonna dal volto mesto, il figlio tra le braccia; sotto gli occhi di giocattoli di latta. ANTIQUARIO MARIO VIA BORGOLEONI Gli orologi che misurano il tempo che lì sembra essersi fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gian Mario, va in pensione: “Io antiquario, 82 anni e un mondo di tesori”. E la storia continua con un giovane appassionato

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