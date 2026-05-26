A 18 anni, un giovane ha conquistato il quarto posto in X Factor e ha vinto Amici di Maria De Filippi. Durante un’intervista, ha commentato scherzosamente di essere un “giovane vecchio” e ha aggiunto che la sua musica va oltre i talent. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, con successi in due programmi televisivi di grande popolarità.

Milano, 26 maggio 2026 – A soli 18 anni un quarto posto in un talent show come X Factor e la vittoria in un altro, ovvero Amici di Maria De Filippi. Un palmares degno di un campione della musica, quello di Lorenzo Salvetti. Che ora è prontissimo e determinato a spiccare il volo nel mondo dei grandi con il disco ‘Stupida vita’ uscito proprio subito dopo la fine del talent show di Canale 5. C’è un Lorenzo pre X Factor e Amici e uno post? “Sì, senza dubbio sono cambiato. Sono più maturo, sono cresciuto, ho una maggiore consapevolezza”. L’aspetto nel quale ti senti più maturo? "Ho una maggiore consapevolezza artistica, prima ero meno centrato”. Di tutte le tue canzoni a quale sei più legato? "Sono molto legato a ‘Via Santini’ e ‘Stupida vita’”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25: “Io giovane vecchio? Sorrido. A 18 anni la mia musica va oltre i talent”

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LORENZO E TUTTI I VINCITORI DI AMICI DI MARIA DE FILIPPI DAL 2002 FINO AL 2026 | Chi ha vinto il 25

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