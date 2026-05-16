Ieri, nonostante il maltempo e la pioggia, si è svolta una cerimonia di intitolazione in via Porta Catena, alla presenza di familiari e amici. La giornata ha ricordato Mario Seravalli, appassionato di pallacanestro e dirigente nel settore. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone del mondo del basket, che si sono ritrovate per rendere omaggio alla sua figura. La cerimonia si è conclusa con momenti di commozione e ricordo.

Il mondo del basket si è riunito ieri, malgrado la giornata piovosa e la temperatura tutt’altro che primaverile, per la cerimonia di intitolazione del playground di via Porta Catena, nel Parco Nando Orfei, a Mario Seravalli, amico storico della pallacanestro di casa nostra, che ha vissuto nelle vesti di appassionato e anche di dirigente sportivo. Mancato sette anni fa, Mario è stato ricordato dalla moglie e dai quattro figli, tutti sportivi a vari livelli (il primogenito, Alberto, è assistente allenatore in serie A con l’Armani Milano), e dai tanti che lo hanno conosciuto da vicino, confrontandosi quotidianamente con la sua passione sfrenata per la palla a spicchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La cerimonia di intitolazione in via Porta Catena con famigliari e amici. Mario era un appassionato della palla a spicchi ed era stato anche un dirigente. Mondo del basket riunito nel ricordo di Mario Seravalli

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