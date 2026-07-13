L'onorevole Gerolamo Cangiano ha denunciato Report per calunnia e diffamazione aggravata, affermando di essere stato accusato senza prove nel caso Ranucci-Lavitola. Cangiano ha dichiarato di aver riflettuto a lungo su come sia potuto succedere di finire coinvolto in questa vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La sua denuncia si basa sulla mancanza di elementi concreti che, a suo avviso, abbiano portato a un'accusa ingiusta nei suoi confronti.

Onorevole Gerolamo Cangiano, suo malgrado lei è finito nel tritacarne del caso Ranucci-Lavitola. Secondo lei come è potuto accadere? «È una domanda che mi sono posto anch'io per mesi. Ho scelto il silenzio, aspettando che fossero le indagini a parlare. L'ho fatto per rispetto del lavoro della magistratura, ma anche del dolore vissuto da Sigfrido Ranucci e dalla sua famiglia. Oggi, però, è evidente che il quadro che sta emergendo è profondamente diverso da quello che era stato raccontato allora. Ciononostante, ho letto in alcune interviste che Ranucci ancora insiste a sostenere che la pista più attendibile sia quella illustrata nel servizio nel quale si parla di me. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gerolamo Cangiano: "Io accusato senza prove denuncio Report per calunnia e diffamazione aggravata"

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