Un deputato di Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di querelare un giornalista della Rai. La denuncia deriva da dichiarazioni fatte dal giornalista, che avrebbe accusato il parlamentare di essere coinvolto in un attentato avvenuto a ottobre scorso. La vicenda riguarda un caso giudiziario ancora in corso, con il deputato che definisce le accuse come calunnie e promette di agire legalmente.

La vicenda Ranucci si nutre di nuovi particolari. Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia, annuncia di voler querelare il giornalista Rai dopo gli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato subito ad ottobre scorso. Ranucci avrebbe confidato a un esponente pentastellato che ci sarebbe stato Cangiano dietro l’atto criminale. Le parole del parlamentare di Fratelli d’Italia. “Le ulteriori notizie diffuse oggi dagli organi di stampa aggiungono un elemento di eccezionale gravità a una vicenda che mi ha arrecato un danno umano e politico enorme-dice Cangiano-. Dalla conversazione telefonica tra Sigfrido Ranucci e un deputato del Movimento 5 Stelle emergerebbe infatti che, anche lontano dalle telecamere, Ranucci continuava a sostenere che dietro la bomba collocata sotto casa poteva esserci io. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Ranucci, Cangiano (FdI): “Diceva che c’ero addirittura io dietro il suo attentato, lo denuncerò per calunnia”

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