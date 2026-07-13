Germania si accorge del treno solo all’ultimo | 26enne spinge il passeggino con la figlia la salva e muore investita

Notizia in breve

Un treno regionale ha investito una donna di 26 anni che stava spingendo un passeggino con la figlia di due anni al passaggio a livello. Il passaggio non aveva barriere ma il semaforo rosso era in funzione, secondo le prime verifiche. La donna è deceduta sul colpo, mentre la bambina è rimasta illesa. La madre si è accorta del treno solo all’ultimo momento e ha spinto la figlia in salvo prima di essere investita.