Germania si accorge del treno solo all’ultimo | 26enne spinge il passeggino con la figlia la salva e muore investita
Un treno regionale ha investito una donna di 26 anni che stava spingendo un passeggino con la figlia di due anni al passaggio a livello. Il passaggio non aveva barriere ma il semaforo rosso era in funzione, secondo le prime verifiche. La donna è deceduta sul colpo, mentre la bambina è rimasta illesa. La madre si è accorta del treno solo all’ultimo momento e ha spinto la figlia in salvo prima di essere investita.
Al passaggio a livello non è presente alcuna barriera ma, secondo le prime indagini, il semaforo rosso era funzionante. Illesa la piccola di 2 anni, nulla da fare per la madre investita dal treno regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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