Il papà fa retromarcia in cortile e non si accorge della figlia di 2 anni | la piccola Elodie muore a Bollengo
Nella mattinata del 19 maggio a Bollengo, nel Torinese, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. Un uomo stava facendo retromarcia nel cortile di casa, senza accorgersi della presenza della piccola, che si trovava nelle vicinanze. L'incidente ha causato il decesso della bambina, identificata come Elodie. L'uomo si stava preparando ad accompagnare la bambina all'asilo al momento dell'incidente.
La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, 19 maggio, a Bollengo, nel Torinese. Pare che l'uomo si stesse preparando ad accompagnare la bimba all'asilo. La piccola Elodie sarebbe sfuggita improvvisamente al controllo dei familiari proprio durante la manovra in retromarcia della vettura. Il sindaco: "Non oso pensare al dolore di quel padre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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