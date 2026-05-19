Il papà fa retromarcia in cortile e non si accorge della figlia di 2 anni | la piccola Elodie muore a Bollengo

Nella mattinata del 19 maggio a Bollengo, nel Torinese, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. Un uomo stava facendo retromarcia nel cortile di casa, senza accorgersi della presenza della piccola, che si trovava nelle vicinanze. L'incidente ha causato il decesso della bambina, identificata come Elodie. L'uomo si stava preparando ad accompagnare la bambina all'asilo al momento dell'incidente.

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