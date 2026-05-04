Un giovane di 26 anni è deceduto nella serata di domenica nella stazione di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del treno e è stato investito mortalmente. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 e la polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Sesto San Giovanni, 4 maggio 2026 – Tragedia nel Milanese. Domenica sera, poco prima delle 23, un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L’incidente. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, il 26enne, di origine peruviana, avrebbe incautamente attraversato i binari non accorgendosi dell'arrivo di un convoglio. L’uomo è stato travolto ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorritori sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma hanno solo potuto constatare il decesso del 26enne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, attraversa i binari ma non si accorge del treno in arrivo: morto un 26enne

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