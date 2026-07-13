George Clooney | il grande ritorno in Italia che fa sognare gli appassionati

George Clooney è tornato in Italia, a Venezia, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La sua presenza ha suscitato grande interesse, senza che siano stati annunciati dettagli su eventi o progetti specifici. La visita si è verificata in un momento di grande attenzione mediatica, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche. La sua presenza ha generato entusiasmo tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

. Il grandioso ritorno di George Clooney a Venezia accende i riflettori su una decisione storica che lascerà un segno indelebile nel mondo dello spettacolo mondiale. George Clooney riceverà il Leone d’Oro alla Carriera dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Una scelta che celebra uno dei volti più autorevoli e amati del cinema contemporaneo, protagonista di una carriera costruita tra interpretazioni memorabili, regie di grande spessore e un impegno costante nel raccontare il presente attraverso il linguaggio del grande schermo. La decisione della Biennale. La decisione è... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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GEORGE CLOONEY A CUNEO: dal palco saluta il pubblico in italiano

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Temi più discussi: Biennale Cinema 2026 | George Clooney Leone d’oro alla carriera; George Clooney Leone d’oro alla carriera a Venezia 2026: Si vede che sto invecchiando; George Clooney e Venezia: perché il Leone d'Oro alla Carriera 2026 è il giusto riconoscimento; Venezia ama George (e viceversa): per Clooney il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema.

Carisma, credibilità e impegno: a George Clooney il Leone d’Oro alla Carriera di #Venezia83 Il Leone d’Oro va a premiare un divo di grande richiamo, ma anche un interprete di grande sensibilità, che ha costruito sempre personaggi equilibrati e solidali... x.com

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